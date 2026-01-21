Ferrania Film Museum a Palazzo Gromo Losa: una serata sul cinema del Novecento

Un nuovo ciclo di appuntamenti arricchisce il calendario del Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”, la rassegna dedicata al cinema in pellicola ospitata a Biella tra Palazzo Gromo Losa e lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21, a Palazzo Gromo Losa, è in programma la serata culturale “Incontro con il Ferrania Film Museum”. A cura di Alessandro Bechis, curatore del museo di Cairo Montenotte, l’appuntamento propone un viaggio nella storia della Ferrania Film, dalle origini del 1917 agli anni del boom economico, attraverso immagini d’archivio e filmati amatoriali in Super8 realizzati dagli stessi dipendenti. In programma anche parodie cinematografiche ispirate a grandi classici del Novecento, testimonianza di un patrimonio industriale e sociale italiano.

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 10, nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, spazio invece alla rassegna “Bianco e Nero: il cinema d’autore in 16 mm”, con la proiezione di Au hasard Balthazar (1966) di Robert Bresson, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e considerato uno dei capolavori del regista (film consigliato a un pubblico adulto).

In parallelo agli eventi, è visitabile fino al 26 febbraio 2026 la mostra sulla storia del cinema del Novecento, allestita allo Spazio Cultura della Fondazione CR Biella: un percorso tra cineprese, proiettori d’epoca e un set cinematografico ricostruito dall’artista Paolo Angelillo, con materiali provenienti da collezioni museali e private.

Proseguono inoltre i laboratori creativi per bambini, condotti da Franca Guiot, ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 (22 e 29 gennaio, 5, 12 e 19 febbraio), già da tempo al completo.

Il Festival, a ingresso gratuito, proseguirà nelle settimane successive con nuove serate culturali, proiezioni in pellicola 16 mm e incontri con studiosi e protagonisti del cinema.