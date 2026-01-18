Muzzano: pubblicato l’albo dei beneficiari dei contributi per l'anno 2025

La Giunta Comunale di Muzzano ha deliberato la pubblicazione dell’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche per l’esercizio 2025. I contributi concessi rientrano nell’ambito di patrocini e sostegno ad iniziative di interesse collettivo, e non costituiscono sponsorizzazioni.

Tra i soggetti destinatari dei contributi 2025:

Asilo Infantile “Aldisio & Bertola” (Istituto paritario, Muzzano) – € 10.000 per il compimento dei fini istituzionali;

Casa di Riposo Società di Mutuo Soccorso (Graglia) – € 3.000 per il sostegno alle attività istituzionali;

Parrocchia Santa Maria Assunta (Netro) – € 750 per la realizzazione del centro estivo 2025;

Ecomuseo Valle Elvo (Sordevolo) – € 4.000 per l’adesione al progetto Rete Museale;

Istituto per la storia della Resistenza e della Società contemporanea (Vercelli) – € 100 per il sostegno alle attività associative;

Gruppo Alpini di Muzzano – € 1.000 per l’organizzazione dell’Adunata Alpini di maggio 2025.

Il totale dei contributi erogati ammonta a 18.850 euro.