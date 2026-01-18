Muzzano: pubblicato l’albo dei beneficiari dei contributi per l'anno 2025

La Giunta Comunale di Muzzano ha deliberato la pubblicazione dell’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche per l’esercizio 2025. I contributi concessi rientrano nell’ambito di patrocini e sostegno ad iniziative di interesse collettivo, e non costituiscono sponsorizzazioni.
Tra i soggetti destinatari dei contributi 2025:
Asilo Infantile “Aldisio & Bertola” (Istituto paritario, Muzzano) – € 10.000 per il compimento dei fini istituzionali;
Casa di Riposo Società di Mutuo Soccorso (Graglia) – € 3.000 per il sostegno alle attività istituzionali;
Parrocchia Santa Maria Assunta (Netro) – € 750 per la realizzazione del centro estivo 2025;
Ecomuseo Valle Elvo (Sordevolo) – € 4.000 per l’adesione al progetto Rete Museale;
Istituto per la storia della Resistenza e della Società contemporanea (Vercelli) – € 100 per il sostegno alle attività associative;
Gruppo Alpini di Muzzano – € 1.000 per l’organizzazione dell’Adunata Alpini di maggio 2025.
Il totale dei contributi erogati ammonta a 18.850 euro.