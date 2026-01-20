TT Biella: Maurizio Rondi sugli scudi a Novara

Quattro atleti del TT Biella hanno preso parte, in quest’ultimo week-end, al torneo di Novara, aperto anche alle società di altre regioni.

Nelle gare over 5 e over 6, la stragrande maggioranza degli iscritti rappresentavano società piemontesi, 106 su di un totale di 144; invece, nelle due categorie superiori, over 3 e over 4, massiccia è stata la presenza di atleti provenienti da fuori regione, 89 su 144.

Nella gara over 6 ha giocato Maurizio Rondi, che, questa volta, si è davvero superato. Partito quale diciassettesima testa di serie, con una sequenza di sei vittorie consecutive, senza mai ricorrere al quinto set, ha raggiunto la finale, qui battuto dal portacolori del Novara Gavinelli. Prima Mancini e Ramazzotti nel girone; poi, nell’ordine, il piacentino Bersani, Buscaglia, l’alessandrino Antoni, e, in semifinale, il giovane ossolano Mocellini. Una prestazione da incorniciare.

Nell’over 4 hanno giocato Giacomo Cenedese e Stefano Torrero. Per quest’ultimo, chiuso nel girone da due atleti meglio classificati, Guastella e Suyunov, c’è stato poco da fare. Molto bene si comporta Giacomo Cenedese, in costante miglioramento: supera il girone “da primo” con le vittorie, in tre set, sull’aostano Cecchini e sul meglio classificato, il bresciano Perri; ancora un risultato positivo al primo turno del tabellone con la vittoria su Ferrari (8/-3/9/-9/7), per poi essere battuto, nell’incontro successivo, dal vigevanese Bellotti.

Nell’over 3 David Dabbicco supera il primo ostacolo, battuto da Ileana Irrera, con la vittoria sul giocatore di Saronno Pilla. Nella fase successiva, ancora una vittoria sofferta contro il gallaratese Rinaldi (-5/8/-14/5/10) per poi uscire per mano dell’atleta delle Aquile Azzurre Cai Yingpeng.

Il prossimo fine settimana si disputa a Terni il secondo Torneo Giovanile. Per il TT Biella parteciperanno, seguiti da coach Sergei Mokropolov, Giacomo Cenedese, Giacomo Forno, Giacomo Riva, Alessandro Rizzo e Lorenzo Piemontese.