Biella Rugby si arrende a Rovigo, che si impone con 74–7

FEMI-CZ Rovigo v Biella Rugby Club 74–7 (34-0)

Marcatori p.t. 8’ c.p. Thomson (3-0), 12’ m. Lertora (8-0), 22’ m. Fisher tr. Thomson (15-0), 32’ m. Giulian (20-0), 35’ m. Elettri tr. Thomson (27-0), 39’ m. Casado Sandri tr. Thomson (34-0); s.t. 53’ m. Oliver (39-0), 58’ m. Sironi tr. Thomson (46-0), 59’ m. Oliver tr. Thomson (53-0), 62’ m. Thomson tr. Thomson (60-0), 68’ m. Thomson tr. Thomson (67-0), 73’ m. Fisher tr. Thomson (74-0), 76’ m. Barilli tr. Wentzel (74-7)

FEMI-CZ Rovigo: Sante; Lertora (61’ Cantini), Diederich Ferrario (cap.), Fisher, Elettri (52’ Belloni); Thomson, Oliver (69’ Visentin); Casado Sandri, Cosi, Sironi; Fourcade (52’ Berlese), Steolo (52’ Ciampolini); Pomaro (52’ Bolognini), Giulian (52’ Frangini), Leccioli (52’ Della Sala).

all. Giazzon

Biella Rugby Club: Vermeulen; Ghelli, Foglio Bonda, Grosso (52’ Wentzel), Da Pavo (30’ Vecchia-41’ Da Pavo); Cruciani (58’ Negro), Besso (54’ Dabalà); Gonnella (51’ Barilli), Zucconi, Mondin (57’ Casarighi); Loretti (25’ T. Ouattara), De Biaggio; Maina (46’ Vecchia), Ledesma, De lise (cap.) (67’ Maina)

all. Benettin

Arb. Lorenzo Negro

AA1 Dante D’Elia AA2 Ferdinando Cusano

TMO Vincenzo Schipani

Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 9/12; Wentzel (Biella Rugby Club) 1/1

Cartellini: 28’ cartellino giallo a Maina (Biella Rugby Club)

Note: Giornata uggiosa, circa 6°, presenti allo Stadio circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Biella Rugby Club) 0

Player of the Match: Ethan Fisher (FEMI-CZ Rovigo)



L’ottava giornata ha messo di fronte a Biella una delle corazzate del campionato. Al Battaglini di Rovigo, sotto un cielo uggioso ed una fastidiosa pioggerellina, i gialloverdi di coach Benettin si arrendono alla FEMI-CZ Rovigo, che si impone con un netto 74–7, undici mete a una, confermando tutto il proprio valore.

La gara si mette subito in salita per Biella. Rovigo parte con grande intensità, domina il territorio e sfrutta al meglio ogni opportunità concessa. Biella combatte, prova a resistere, ma già nel primo tempo i padroni di casa costruiscono un vantaggio importante, chiudendo la frazione sul 34-0 grazie a ritmo, fisicità e tanta, tanta esperienza. Biella prova a contenere e a difendersi con ordine, ma fatica a uscire dalla propria metà campo e a trovare continuità di gioco.

Nella ripresa il copione non cambia. Rovigo continua a spingere e ad allargare il divario, approfittando anche della profondità e del valore della propria panchina. Nonostante il punteggio severo, Biella non smette di lottare e trova nel finale la soddisfazione della meta della bandiera: al 76’ è Barilli ad andare oltre la linea, servito da Wentzel che dopo la realizzazione è preciso nella trasformazione. Unico premio per l’orgoglio e la perseveranza dei gialloverdi.

Una partita difficile, contro un avversario di altissimo livello, che lascia comunque indicazioni utili allo staff tecnico. Il confronto con una delle migliori squadre del campionato rappresenta un passaggio di crescita importante per il gruppo, chiamato ora a reagire e a concentrarsi sui prossimi impegni per proseguire il proprio percorso. Biella Rugby tornerà al lavoro già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di trasformare questa sconfitta in esperienza e motivazione.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Ci aspettavamo una partita diversa. Siamo venuti a Rovigo con l’idea di provare a giocare di più, ma abbiamo trovato un avversario troppo forte, veramente di un’altra categoria rispetto a noi, che ci ha surclassati in tutto. Dispiace. È stato veramente bello giocare al Battaglini, ma prendere undici mete è dura da digerire. Cercheremo di voltare pagina prima possibile per avere la serenità di preparare al meglio l’incontro con Colorno”.