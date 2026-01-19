Scacchi, a Matteo Sunder il 1° Winter Blitz di Ponderano

“È stata una scommessa e possiamo dire di averla vinta. Nel panorama scacchistico provinciale mancava un torneo blitz, cioè una gara con una delle cadenze più veloci che permette un'abbuffata di turni in un solo pomeriggio. Da qui l'idea di realizzare il Winter Blitz al salone polivalente di Ponderano, in modo da suggellare la collaborazione con la locale amministrazione comunale”. A parlare lo Scacchi Club Valle Mosso-Biella in una nota apparsa sul proprio sito web.

Al torneo delle scorse settimane hanno preso parte 41 giocatori, con una predominanza di giocatori del circolo biellese, a testimonianza della vitalità del movimento scacchistico biellese. La gara per le prime posizioni è stata molto bella e incerta fino alla fine, malgrado quel che possa sembrare dalla classifica finale. Il Trofeo “Comune di Ponderano” è andato ad uno specialista della velocità, il CM Matteo Sunder, che ha terminato con 10 vittorie su 11 incontri, subendo una battuta d’arresto solo da Alessandro Gasparetto (9 punti), che ultimamente ha dovuto limitare la sua attività agonistica ma non ha evidentemente perso il suo smalto. Terzo posto con 8,5 punti per il Maestro Marco Ubezio, unico dei biellesi a esser tesserato per un circolo fuori provincia (Mantova). E il quarto biellese in classifica? Non poteva essere che Mattia Mancuso (8 punti), a suo agio anche con la velocità e mai quarto posto fu più giusto, considerato che le uniche sconfitte sono arrivate per mano dei primi tre classificati.

Tra i giocatori premiati nelle fasce di competenza, segnaliamo lo stesso Bisetto, Giorgio Gambaro, Francesco Vinci, il CM Mauro Di Chiara e Angelin Duclos. “Ci fa inoltre particolarmente felici aver premiato il nostro giovane Matteo Montagnoli, primo tra i giocatori senza rating. Merita infine una particolare menzione il più giovane tra i partecipanti: si tratta del torinese Edoardo Rissone, classe 2017, ottimo diciottesimo con 5,5 punti – riportano dallo Scacchi Club - Vogliamo ringraziare per il supporto fornito l’amministrazione comunale di Ponderano, in particolare il sindaco Roberto Locca, presente alla premiazione, e i consiglieri che hanno seguito, interessati ed incuriositi, i diversi turni di gioco. Un particolare grazie anche al nostro socio Varniero Pozzo, il nostro emissario a Ponderano”.