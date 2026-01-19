Bocce, 24 quadrette in sfida a Buronzo: ecco il vincitore

Il Crc Gaglianico, con Silvano Bezzi, Claudio Boschetto, Adolfo Morandi, Velo Veronese, ha vinto il campionato Alto Piemonte a quadrette di categoria D, che si è giocato domenica scorsa a Buronzo, organizzato dalla società Jolly Club.
A contendere i titolo una formazione della Jolly Club con Marino Cretier, Giancarlo Donato, Tiziano Negri, Guido Rampino che però in finale ha dovuto soccombere con il risultato di 4-9. Terzo posto per Valle Elvo con Natale Pavan, Paolo Clerico, Alberto Ferrarotti, Corrado Chiarletti e Crescentinese con Consolatino Arcudi, Marco Mola, Davide Reginato, Giovanni Saltetti.
24 le quadrette in gara arbitrate da Lorenzo Maria Gili e Amedeo Monteferrario.