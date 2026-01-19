FuturAtletica ai Campionati regionali indoor e gare interregionali: i risultati FOTO

Un primo bilancio positivo arriva dalle gare indoor che hanno visto impegnati gli atleti della provincia su più fronti, tra Fossano e Padova, in una fase della stagione ancora di costruzione ma già ricca di segnali incoraggianti.

Ai Campionati Piemontesi Indoor di Fossano, giunti alla terza giornata di gare, grande protagonista è stata Sarah Moresco nel salto in lungo. In una competizione resa complessa da una pedana poco performante per tutte le concorrenti, l’atleta arancio-nera ha saputo mettere in mostra carattere e solidità tecnica, conquistando il titolo regionale Promesse e il secondo posto assoluto con la misura di 5,55 metri.

La gara è stata ricca di colpi di scena: dopo due salti nulli iniziali, Moresco ha preso la leadership al terzo tentativo, venendo poi superata nel turno successivo. La reazione è stata immediata: al quinto salto ha firmato il miglior balzo di giornata, tornando in testa, prima di essere superata solo all’ultimo tentativo dalla vincitrice, al termine di una prova spettacolare, caratterizzata da continui sorpassi e controsorpassi.

Nella stessa gara, buon riscontro anche per Giorgia Milano, che ha chiuso al 32° posto con 4,57 metri, misura che rappresenta il suo nuovo primato personale indoor. Al maschile, nel salto triplo, Gabriele Russo si è classificato 17° con 12,29 metri, a breve distanza dal proprio record al coperto.

Parallelamente, al Palaindoor di Padova, nella seconda giornata del Meeting Regionale, spazio agli esordi stagionali in pista. Nei 200 metri, Anna Tengattini ha fermato il cronometro a 26”33: dopo una partenza prudente sulla curva inclinata, ha mostrato una buona progressione nella seconda parte di gara, per un debutto complessivamente positivo in questo periodo dell’anno.

Nei 400 metri, Letizia Rossi ha disputato un ottimo primo tratto di gara, con circa 270 metri di alto livello, prima di un contatto in corsia che l’ha irrigidita e penalizzata nel finale. Il tempo di 59”90 non rispecchia il suo reale stato di forma, apparso decisamente superiore.

Esordio assoluto infine per Adele, al primo 200 metri indoor della carriera. Penalizzata dalla prima corsia, ha chiuso in 28”80, un tempo che non la soddisfa ma che rappresenta il primo passo nel percorso verso le competizioni assolute.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani, al termine della seconda giornata di gare del week-end.