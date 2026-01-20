A Biella la finalissima del Giro Handbike 2026

Svelata anche la data e la località dove si correrà la finalissima internazionale della sedicesima edizione del Giro Handbike. Domenica 4 ottobre 2026 nel Comune di Biella andrà in scena l’ultima tappa del Giro Handbike 2026.

“Portare la Finalissima Internazionale del Giro d’Italia di Handbike a Biella rappresenta per noi un traguardo di grande valore sportivo e umano – dichiara Fabio Pennella, presidente SEO Giro Handbike - è il riconoscimento di un percorso costruito negli anni con passione, competenza e una visione chiara: fare dello sport uno strumento concreto di inclusione, eccellenza e crescita culturale. Desidero ringraziare il comune di Biella per l’accoglienza, la sensibilità e la determinazione con cui ha voluto fortemente questo evento, comprendendone fin da subito il significato profondo e la portata internazionale. Un ringraziamento particolare e sentito al direttore di corsa Luca Motto, che da diversi anni lavora con noi con grande professionalità, dirigendo gare del Giro Handbike in tutta Italia. Questa volta avrà il piacere e l’onore di dirigere la Finalissima proprio nella sua città: Biella. È stato anche grazie al suo impegno, alla sua credibilità e al suo desiderio di portare qui un evento così prestigioso se oggi possiamo parlare di una Finalissima Internazionale, un risultato tutt’altro che scontato e di cui andare orgogliosi”.

A Biella cresce l’attesa per l’evento internazionale unita a una grande soddisfazione come dichiarano il sindaco Marzio Olivero e l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Per la città di Biella è motivo di grande orgoglio ospitare la tappa finale del Giro d’Italia di Handbike, un evento sportivo di altissimo livello che rappresenta al meglio i valori dell’inclusione, della determinazione e della partecipazione. Lo sport, nella sua dimensione più autentica, è uno straordinario strumento di crescita sociale e culturale. Manifestazioni come il Giro Handbike dimostrano come la disabilità non sia un limite ma una forma diversa di espressione del talento, della forza di volontà e della passione sportiva. Accogliere il traguardo finale del Giro d’Italia di Handbike significa offrire alla nostra città una vetrina internazionale, capace di valorizzare Biella sotto il profilo sportivo, turistico e umano. È un’occasione importante per raccontare una comunità attenta ai temi dell’accessibilità, dell’inclusione e dello sport per tutti. Ringraziamo l’organizzazione per aver scelto Biella e tutte le realtà coinvolte per il grande lavoro svolto. Siamo certi che questo evento lascerà un segno positivo e duraturo, contribuendo a rafforzare l’immagine di una città aperta, accogliente e protagonista nello sport che unisce”.

“Il Giro Handbike – conclude il presidente Pennella - è prima di tutto una comunità di atleti, tecnici, volontari e istituzioni che credono nello sport come veicolo di valori autentici. Concludere il Giro Handbike a Biella significa celebrare tutto questo nel modo migliore, offrendo agli atleti una cornice all’altezza del loro impegno e alla città un evento capace di lasciare un segno profondo e concreto”.

La sedicesima edizione del Giro Handbike partirà il 29 marzo 2026 da Noventa di Piave in Veneto, proseguirà in Lombardia a Cesano Maderno il 21 giugno 2026; il 12 luglio 2026 sarà in Friuli Venezia Giulia a Monfalcone e, dopo la pausa estiva, a Carugate il 6 settembre 2026; a Biella il 4 ottobre concluderà la corsa internazionale targata 2026.