Gaglianico, ciclo di incontri “Tra limiti e libertà” per genitori di ragazzi 9-13 anni

Nell’ambito del progetto “Genitorialità Positiva” viene organizzato un ciclo di quattro incontri di confronto dal titolo “Tra limiti e libertà: dov’è il confine?”.

Gli incontri sono pensati per genitori con figli tra i 9 e i 13 anni, e offrono l’occasione di condividere esperienze e riflessioni insieme ad altri genitori.

Le sessioni si terranno presso la Biblioteca di Gaglianico, in via XX Settembre 14, nelle seguenti date: giovedì 29 gennaio 2026, giovedì 12 febbraio 2026, giovedì 26 febbraio 2026 e giovedì 12 marzo 2026, dalle ore 17:30 alle 19:00.

Per iscriversi, è possibile scansionare il QR code presente nella locandina o contattare il numero 338 7080148 per ulteriori informazioni.

Il gruppo sarà condotto dalla psicologa Valentina Compierchio e dall’educatrice professionale Barbara Acotto, che accompagneranno i partecipanti in un percorso di confronto e approfondimento sulle dinamiche tra limiti e libertà nell’educazione dei figli.