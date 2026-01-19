Cossato, furto al supermercato: si dilegua prima dell’arrivo dei Carabinieri

Sarebbe fuggito via poco prima dell'arrivo dei Carabinieri il presunto autore del furto perpetrato all'interno di un supermercato di Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe impadronito di alcuni capi di vestiario per un valore ancora in fase di accertamento. L'allarme è scattato intorno alle 19 di ieri, 18 gennaio.

Ad allertare le forze dell'ordine il personale presente, che avrebbero raccontato l'atteggiamento sospetto di quel cliente. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma: a loro il compito di dare un volto al responsabile del furto.