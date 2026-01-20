Tappa a Vigliano per il camper dell'ASL Biella, il saluto del sindaco

Nella giornata di oggi, 20 gennaio, il camper attrezzato dell'ASL Biella ha fatto tappa nel comune di Vigliano Biellese. Ad accogliere il personale sanitario il sindaco Cristina Vazzoler. Il mezzo resterà fino al 22 gennaio, dalle 10 alle 16, in via Libertà, in prossimità dell'ingresso del Campo Aurora.

Il camper porterà servizi sanitari direttamente alla comunità. Tra le attività offerte dagli infermieri ai cittadini figurano: rilevazione parametri vitali, informazioni sui servizi dell'ASL Biella, sensibilizzazione vaccino antinfluenzale, promozione corretti stili di vita, educazione sanitaria al paziente e al caregiver, supporto autogestione terapia farmacologica, prevenzione incidenti domestici e accesso libero e gratuito.