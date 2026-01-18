A Biella la presentazione del Nuovo Testamento TLE alla Chiesa Evangelica Valdese

Mercoledì 21 gennaio alla Chiesa Evangelica Valdese di Biella, in via Fecia di Cossato 9C si terrà la presentazione del Nuovo Testamento (TLE – Traduzione Letteraria Ecumenica). L’appuntamento è fissato per le ore 17.00 e rappresenta un momento di approfondimento biblico e di dialogo ecumenico aperto alla comunità.

A intervenire sarà Mario Cignoni, coordinatore della Società Biblica in Italia, che illustrerà il significato e il percorso della Traduzione Letteraria Ecumenica del Nuovo Testamento, frutto di un lavoro condiviso tra diverse confessioni cristiane.

La serata proseguirà alle ore 18.00 con una celebrazione ecumenica di preghiera per l’unità dei cristiani, a cura delle Chiese cristiane presenti a Biella e della Commissione Ecumenismo e Dialogo della Diocesi. Un momento di raccoglimento e confronto spirituale che si inserisce nel cammino di dialogo tra le diverse realtà ecclesiali del territorio.

Saranno presenti:

Joylin Galapon, pastora valdese

Alberto Antonello, pastore della Chiesa della Riconciliazione

Mons. Roberto Farinella, vescovo di Biella

Fratel Guido Dotti, responsabile della Commissione Ecumenismo e Dialogo della Diocesi

La serata si concluderà con un momento conviviale, occasione di incontro informale e di condivisione tra i partecipanti.