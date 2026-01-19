Biella, riqualificazione di via Italia: Franceschini presente al via del secondo lotto del cantiere FOTO

Nella mattinata di oggi lunedì 19 gennaio l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini ha presenziato all’apertura del secondo lotto del cantiere di riqualificazione di via Italia, nel tratto compreso tra via Dante e Palazzo Oropa.

“L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del centro cittadino, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e funzionalità a una delle arterie principali della città”.

"Contestualmente, proseguono i lavori relativi al primo lotto – da via Marocchetti a via Dante – attualmente in fase di completamento - prosegue l'assessore - . Salvo condizioni meteorologiche avverse, tale tratto sarà ultimato entro la fine di questa settimana e reso completamente percorribile ai pedoni. La riapertura al traffico veicolare è prevista indicativamente per la metà di febbraio, a seguito del necessario consolidamento della sede stradale”.

“Proseguiamo con determinazione nel percorso di riqualificazione urbana – ha dichiarato l’Assessore Franceschini – consapevoli dell’importanza strategica di via Italia per la vita commerciale e sociale della nostra città. Ringrazio i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata: stiamo lavorando per restituire a Biella un centro più bello, sicuro e accogliente.”

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, garantendo aggiornamenti puntuali e trasparenza in ogni fase dell’intervento.