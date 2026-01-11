Biella, al via i lavori di riqualificazione di via Italia: allestito il cantiere FOTO

Sono in corso in queste ore le operazioni di allestimento del cantiere per la riqualificazione di via Italia, uno degli interventi più attesi del piano di valorizzazione del centro cittadino.

A partire da domani, lunedì 12 gennaio alle 7, prenderanno ufficialmente il via i lavori che interesseranno il tratto compreso tra via Marochetti e via Dante. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione, la manutenzione della roggia del Gorgomoro che attraversa l’intero asse della via, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e funzionalità a una delle arterie principali della città.

Un cantiere strategico per il cuore di Biella – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini – che abbiamo programmato con attenzione per ridurre al minimo i disagi e garantire un risultato all’altezza delle aspettative. Ringrazio sin d’ora cittadini per la collaborazione: insieme stiamo costruendo una città più bella, sicura e accogliente”.