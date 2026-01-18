Biella, domani lavori in via Dante, come cambia la viabilità

Domani, lunedì 19 gennaio 2026, inizieranno i lavori del "Secondo Lotto" in via Italia a Biella, relativi al tratto tra via Dante e Palazzo Oropa.



Da oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 17.00, l’accesso a via Italia dalle vie laterali sarà interdetto ai veicoli. I residenti dovranno spostare le auto entro tale orario. Il tratto di via resterà chiuso al traffico fino al termine dei lavori, previsto per domenica 15 marzo 2026.

Durante il giorno, il transito sarà consentito sotto la supervisione del personale di cantiere. In orario serale, notturno, prefestivo e festivo, i marciapiedi saranno liberamente accessibili.

Per emergenze o urgenze durante il periodo dei lavori è attivo, negli orari di servizio, il numero della Centrale Operativa della Polizia Locale: 015 3507228.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del centro cittadino, volto a migliorare sicurezza, fruibilità e decoro urbano.



