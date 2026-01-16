Inaugurato ascensore all’ACI Biella: un passo importante contro le barriere architettoniche FOTO e VIDEO

Dopo oltre trent’anni di attesa, l’ACI Biella ha inaugurato il nuovo ascensore, una data considerata molto importante per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio pubblico che non era originariamente predisposto per questo tipo di struttura.

Durante l’inaugurazione è intervenuto il presidente dell’ACI Biella, Andrea Gibello, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come il nuovo ascensore sia completamente automatizzato e adatto sia alle persone con disabilità sia a chi ha semplici difficoltà motorie.

Questo intervento rappresenta però solo un primo passo. È infatti previsto un secondo intervento su un altro ascensore già presente nella struttura, che dovrà essere riqualificato con l’obiettivo di renderlo anch’esso completamente autonomo e accessibile.

Nel corso della presentazione è intervenuto anche Marcello Guelpa, che ha illustrato il lavoro tecnico svolto in fase preliminare. In particolare ha parlato delle verifiche strutturali al basamento, effettuate attraverso prove di tipo distruttivo con prelievo di carotaggi, operazioni che hanno permesso di fornire dati utili all’ingegnere progettista per i calcoli necessari alla realizzazione dell’opera.

Guelpa ha inoltre ricordato il suo legame storico con l’ACI, di cui è socio da molti anni, e il suo ruolo di cofondatore dell’Associazione Ufficiali di Gara Biellesi, sottolineando come nel tempo sia sempre stato mantenuto un rapporto di collaborazione con l’ente.