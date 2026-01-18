Biblioteca Ragazzi a Biella, una petizione chiede la riapertura del servizio

Per via dei lavori che avrebbero interessato anche l'interno e che sarebbero quindi stati incompatibili con il prosieguo dell'attività, la Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” a Biella aveva anticipato la chiusura estiva a sabato 26 luglio. A dicembre l'amministrazione aveva annunciato che il servizio verrà offerto inalterato nei nuovi spazi dell’ex Biblioteca Civica, in via Pietro Micca. Ma le realtà che costantemente collaborano con il servizio spingono affinchè riprenda il prima possibile. E l'associazione Mom's e Tessiture Sonore hanno dato vita a una petizione attraverso la quale chiedono alle organizzazioni del territorio(formali e informali) di firmare entro il 21 gennaio per chiederne la riapertura. Il documento è accompagnato da una lettera indirizzata all'amministrazione comunale, nella quale i promotori hanno cercato di raccontare l'importanza del servizio per richiedere con urgenza la riapertura.

La lettera è indirizzata in particolare al sindaco di Biella Marzio Olivero, alla vicesindaca e assessora alla Cultura Sara Gentile e all’amministrazione comunale per esprimere preoccupazione per la chiusura, dal 1° agosto 2025, della Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi”, definita dai firmatari un servizio «di fondamentale importanza per famiglie, scuole e future generazioni». Pur riconoscendo che la chiusura è temporanea, la lettera segnala che “non sono state indicate le modalità e condizioni di riapertura” e richiama l’attenzione sul ruolo svolto dalla biblioteca come luogo culturale gratuito e inclusivo, frequentato quotidianamente da scuole e famiglie. Nel testo la Biblioteca Ragazzi viene descritta come “un oceano, nel cuore della città”, capace di offrire esperienze di lettura, narrazione e socialità per tutte le età, grazie anche alla competenza di bibliotecarie e volontari e alle attività laboratoriali svolte durante l’anno. I sottoscrittori chiedono quindi “l’immediata riattivazione del servizio di biblioteca ragazzi”, anche in una sede diversa da quella originaria, sottolineando che “non possiamo né vogliamo attendere ulteriori mesi per la riapertura”, poiché il protrarsi della chiusura comporta la perdita di importanti esperienze educative e culturali.

I lavori alla Palazzina Piacenza sono finanziati con il PNRR "RIGENERAZIONE URBANA" per un totale di progetto da 1.228.942,6 euro, consegnati alla ditta il 27 giugno 2024. Tra gli interventi effettuati ci sono nel piano seminterrato la creazione di un' area ludica, archivio e deposito, il cappotto termico interno, il rifacimento dell' intonaco ammalorato, la sostituzione di infissi, la riqualificazione dell' impianto di climatizzazione e sostituzione dei ventilconvettori. Anche il sottotetto è stato interessato dai lavori, con la sostituzione isolante esistente con pannello all’estradosso del solaio e il trattamento intumescente sulla struttura in legno esistente.