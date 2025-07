Biella, chiusura estiva anticipata per la Biblioteca Ragazzi

La Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” anticipa la chiusura estiva a sabato 26 luglio 2025 a causa dell’avanzamento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio. L’intervento, finora compatibile con il regolare svolgimento delle attività, richiede ora il coinvolgimento diretto del personale per operazioni di spostamento e riordino dei volumi.

La decisione di chiudere in anticipo rispetto al calendario originario è stata presa per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza e senza disagi per il pubblico. Si informa l’utenza che tutte le scadenze relative ai prestiti in corso sono automaticamente prorogate fino alla data di riapertura, che sarà comunicata successivamente.

Durante il periodo di chiusura, rimane comunque attivo il servizio di restituzione dei materiali tramite il box esterno, situato presso il Centro Commerciale “I Giardini”.

Per aggiornamenti e informazioni si invita a consultare il sito del Comune di Biella o i canali ufficiali della biblioteca.