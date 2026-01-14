“Shoah: memoria e futuro”, l’evento a Città Studi

Giovedì 22 gennaio, dalle 10.00 alle 13.00, l’Auditorium di Città Studi di Biella ospiterà l’incontro dal titolo “Shoah: memoria e futuro”, promosso con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della Provincia di Biella.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento legato al Giorno della Memoria e rappresenta un’importante occasione di confronto, in particolare per il mondo della scuola e delle nuove generazioni, chiamate a raccogliere e custodire l’eredità storica della Shoah.

Il programma prevede saluti istituzionali e un’introduzione ai temi della giornata, seguiti dalla relazione della giuria e dalla presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti. Nel corso dell’evento si terrà la premiazione della seconda edizione del concorso.