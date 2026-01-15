A Palazzo Gromo Losa "Carosello Storie e Personaggi" FOTO

Nell' ambito del Festival "La Magia della Luce, pellicola che passione! " che propone un ricco calendario di eventi dedicati al cinema in pellicola, tra mostra, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi, ospitati in diverse sedi della città di Biella, ieri sera, mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 21, presso il Palazzo Gromo Losa, si è tenuto l’evento di apertura delle serate culturali con "Carosello Storie e Personaggi".

Gli ospiti, presentati dal regista Franco Fratto, direttore artistico del Festival e co-curatore della rassegna, sono stati il giornalista Marco Melegaro, autore di saggi su Carosello, Bruno Gambarotta, autore RAI, ed Ezio Perardi, regista di numerosi spot del celebre programma televisivo. Sono stati proiettati originali spot televisivi girati in pellicola, a cura della Fondazione CSC – Archivio Storico del Cinema di Impresa di Ivrea.



Il folto pubblico presente ha seguito con vivo interesse la proiezione degli storici filmati pubblicitari e in seguito le analisi, aneddoti e le riflessioni degli ospiti che hanno suscitato molti applausi e sorrisi.