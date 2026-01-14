Gennaio 2026, una parola sarda al mese: “N” come “NONNOI”

NONNOI. I cognomi nacquero come nomi personali. La Sardegna, isola conservativa, ha preservato i cognomi più arcaici del Mediterraneo, e poiché tutto cominciò con l'espansione dell'Homo Sapiens proveniente dal Delta, va da sé che in Sardegna centinaia di cognomi siano ancora agganciati all'antica civiltà egizia. Con ciò acclariamo un fatto che gli archeologi non riescono ancora a svelare: che nel Mediterraneo, prima di Roma, si navigava e c'erano degli scambi assidui: il fatto, oltre ad essere intuitivo, ci è noto dalle notizie provenienti da tanti scrittori antichi, precipuamente greci (basti citare tra i tanti l’Odissea, Erodoto, Polibio).

Per capire il cognome Nonnòi occorre partire da un grumo di cognomi legati assieme. Cominciamo dal cognome Nonna, il quale dal Pittau è fatto corrispondere al sost. nonna ‘madrina di battesimo o di cresima’ o direttamente ‘nonna’ nonnus ‘balio’; in subordine lo crede cognome italiano. La seconda opzione può essere vera. Ma anche quei cognomi non sono di origine latina sibbene orientale, aventi la stessa origine di Nonne.

Nonne secondo Pittau potrebbe derivare dal lat. nonnus ‘balio’ al vocativo. Ma sbaglia. Intanto il cognome è già documentato nel condaghe di Bonarcado 60, 194 oltreché nel codice di Sorres, e per ciò stesso documenta un’antichità preromana, parimenti a tutti i vocaboli dei condaghes. Eliezer Ben David cita il cgn ebr. del nord Africa Nunu, Nono (onde anche il cgn it. Nono). In ogni modo questa voce, quale termine comune, è già attestata nell’accadico nunnu, nūnu, nunûm (un oggetto di rame) o nūnu(m) ‘pesce’, ‘dio-Pesce’, ‘costellazione dei Pesci’.

Ovviamente anche il cognome Nonnis ha le stesse basi di Nonne.

A sua volta il cognome Nonnòi, dal quale siamo partiti, viene immaginato dal Pittau come vezzeggiativo di nonnu ‘nonno’, oppure identico al log. nonnòi ‘immagine sacra’, la quale secondo lui dovrebbe essere formazione di carattere infantile. Ovviamente non concordo, poiché Nonnoi in realtà ha le stesse radici semito-camitiche di Nonne. In lingua egizia Nu, nui si traduce come ‘Dio del Cielo (Nu) nostro pastore (nui), nostra guida (nuu)’.

Un altro cognome della stringa da me proposta è Nono. Lo si ritrova specialmente nell’area italiana. La sua base è l’egizio Nun ‘Elemento liquido incontrollato primordiale’ (Chaos), Nunu ‘the sky-God’.

Salvatore Dedola, glottologo-semitist

NONNOI. I cognomi nacquero come nomi personali. La Sardegna, isola conservativa, ha preservato i cognomi più arcaici del Mediterraneo, e poiché tutto cominciò con l'espansione dell'Homo Sapiens proveniente dal Delta, va da sé che in Sardegna centinaia di cognomi siano ancora agganciati all'antica civiltà egizia. Con ciò acclariamo un fatto che gli archeologi non riescono ancora a svelare: che nel Mediterraneo, prima di Roma, si navigava e c'erano degli scambi assidui: il fatto, oltre ad essere intuitivo, ci è noto dalle notizie provenienti da tanti scrittori antichi, precipuamente greci (basti citare tra i tanti l’Odissea, Erodoto, Polibio).

Per capire il cognome Nonnòi occorre partire da un grumo di cognomi legati assieme. Cominciamo dal cognome Nonna, il quale dal Pittau è fatto corrispondere al sost. nonna ‘madrina di battesimo o di cresima’ o direttamente ‘nonna’ nonnus ‘balio’; in subordine lo crede cognome italiano. La seconda opzione può essere vera. Ma anche quei cognomi non sono di origine latina sibbene orientale, aventi la stessa origine di Nonne.

Nonne secondo Pittau potrebbe derivare dal lat. nonnus ‘balio’ al vocativo. Ma sbaglia. Intanto il cognome è già documentato nel condaghe di Bonarcado 60, 194 oltreché nel codice di Sorres, e per ciò stesso documenta un’antichità preromana, parimenti a tutti i vocaboli dei condaghes. Eliezer Ben David cita il cgn ebr. del nord Africa Nunu, Nono (onde anche il cgn it. Nono). In ogni modo questa voce, quale termine comune, è già attestata nell’accadico nunnu, nūnu, nunûm (un oggetto di rame) o nūnu(m) ‘pesce’, ‘dio-Pesce’, ‘costellazione dei Pesci’.

Ovviamente anche il cognome Nonnis ha le stesse basi di Nonne.

A sua volta il cognome Nonnòi, dal quale siamo partiti, viene immaginato dal Pittau come vezzeggiativo di nonnu ‘nonno’, oppure identico al log. nonnòi ‘immagine sacra’, la quale secondo lui dovrebbe essere formazione di carattere infantile. Ovviamente non concordo, poiché Nonnoi in realtà ha le stesse radici semito-camitiche di Nonne. In lingua egizia Nu, nui si traduce come ‘Dio del Cielo (Nu) nostro pastore (nui), nostra guida (nuu)’.

Un altro cognome della stringa da me proposta è Nono. Lo si ritrova specialmente nell’area italiana. La sua base è l’egizio Nun ‘Elemento liquido incontrollato primordiale’ (Chaos), Nunu ‘the sky-God’.