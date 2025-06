Eventi in Biblioteca a Biella: il programma di giugno 2025 tra libri, laboratori e incontri per tutte le età

Anche a giugno 2025 la Biblioteca Civica di Biella si conferma un punto di riferimento culturale per la città e il territorio, proponendo un programma vario e coinvolgente, pensato per avvicinare grandi e piccoli al mondo della lettura e della conoscenza. In qualità di centro rete del Sistema Bibliotecario Biellese, la Biblioteca rinnova il suo impegno nel promuovere il libro e i servizi bibliotecari, come previsto dalla normativa regionale.

Le iniziative si svolgeranno sia nella sede centrale di piazza Curiel, sia nella Sezione Ragazzi, con la collaborazione di numerose realtà locali e con l’obiettivo di offrire esperienze culturali accessibili, stimolanti e partecipate.

Il mese si apre con un appuntamento letterario di grande interesse: martedì 4 giugno alle ore 19.00, nel salone centrale, verrà presentato Fischiava il vento, libro di Claudio Caprara. All’incontro parteciperanno anche Chiara Alessi e Massimiliano Franco, e l’evento si svolgerà in collaborazione con il Comitato “M come Matteotti”.

Venerdì 6 giugno, dalle 17.30 alle 20.00, la Biblioteca aderisce all’iniziativa Archivissima – La Notte degli Archivi, proponendo un laboratorio a tema archivistico e un momento di restituzione pubblica da parte degli enti partecipanti.

Il 7 giugno, sempre nel tardo pomeriggio (dalle 17.00 alle 20.00), torna un altro appuntamento atteso: la presentazione dei finalisti del “Premio Biella Letteratura e Industria”, realizzata in collaborazione con Città Studi Biella.

Dal 10 giugno al 25 luglio, sarà inoltre possibile visitare una mostra dedicata ai 125 anni della Società Sportiva Pietro Micca, con pannelli illustrativi e materiali storici. La Biblioteca arricchirà l'esposizione con una selezione bibliografica sul tema, disponibile anche online sul portale BiblioBi.

Nei giorni 12, 13 e 14 giugno, negli orari di apertura, torna il tradizionale Mercatino del Libro Usato, organizzato con l’Associazione Amici della Biblioteca: un’ottima occasione per trovare libri interessanti e sostenere la biblioteca.

Mercoledì 19 giugno alle 15.15, il salone centrale ospiterà un nuovo incontro del gruppo di lettura “Leggiamo A Voce Alta”, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, l’Associazione Amici della Biblioteca e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Biella.

Il programma della Sezione Ragazzi è altrettanto ricco e pensato per offrire ai più giovani momenti di gioco, creatività e scoperta:

Martedì 18 giugno alle 17.00 si terrà Yoga del sole, un’attività che unisce letture e yoga guidata da Francesca Zatterin, in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca.

Lunedì 24 giugno alle 11.00, si entra nel cuore dell’estate con Un tuffo tra le storie, un laboratorio e momento di lettura per bambini, a cura della Biblioteca Ragazzi.

Martedì 25 giugno alle 17.00, spazio a Giocoleggendo, un pomeriggio tra letture e giochi divertenti.

Mercoledì 26 giugno alle 11.00, arriva La magia delle conchiglie, un affascinante laboratorio con l’oceanografa Ines Borrione, sempre in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca.

Infine, venerdì 28 giugno alle 10.00, i giovani lettori saranno coinvolti in Entra nella storia, un'attività di giochi di ruolo realizzata con l’Associazione Dado Giallo.

Tutte queste iniziative testimoniano la volontà della Biblioteca di essere uno spazio vivo, inclusivo e aperto alla comunità, dove la cultura diventa un’esperienza da condividere. Un mese da vivere tra pagine, storie, incontri e nuove scoperte.