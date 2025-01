Biblioteca, uno sguardo ai dati del 2024: Biella è "Città che legge"

Biella ha ottenuto la qualifica di Città che legge per il triennio 2024/26. Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, promuove e valorizza con la qualifica di Città che legge le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Ai comuni che hanno ottenuto la qualifica 2024-2025-2026 sarà riservata la partecipazione alle edizioni delle rispettive annualità dell’omonimo bando di finanziamento “Città che legge”, destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura.

“La nostra città è stata riconosciuta meritevole di questa qualifica in virtù dell’ottima attività che da anni la Biblioteca Civica di Biella svolge a favore della promozione della lettura. Non dimentichiamo anche le fruttuose collaborazioni con gli enti culturali del territorio, in primis l’Associazione Fuoriluogo che organizza l’omonima iniziativa che ormai da anni è stata riconosciuta Festival letterario della città” commenta l’assessore alla Cultura Sara Gentile.

“Come ogni anno, a gennaio viene valutata l’attività dell’anno precedente e il 2024 si è concluso con una grande partecipazione dei lettori alla vita delle biblioteche cittadine e non solo - aggiunge la direttrice della biblioteca, Anna Bosazza - I prestiti sono stati 25.944 per la Biblioteca Civica e 53.367 per la Biblioteca Ragazzi. Rispetto all’anno precedente la Civica ha registrato circa 2.000 prestiti in più, mentre i dati della Biblioteca Ragazzi sono sostanzialmente invariati, confermando gli ottimi risultati del 2023 che fanno della Palazzina Piacenza il nostro fiore all’occhiello”.

Gli utenti che hanno richiesto documenti in prestito sono stati 2.524 per la Biblioteca Civica e 2.550 per la Biblioteca Ragazzi, con incremento di circa 300 utenti per la Civica e circa 50 per la Ragazzi. Il numero di utenti iscritti al Polo Bibliotecario Biellese ha raggiunto il numero di 32.700, con un incremento di circa duemila iscritti rispetto alla fine dell’anno precedente. I tre libri più prestati alla Biblioteca Civica sono stati: “La forma del ghiaccio” di Linda Tugnoli (23); "Cuore nero" di Silvia Avallone (23); “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio (18). I tre libri più prestati alla Biblioteca Ragazzi sono stati: “Il club delle baby-sitter. Il segreto di Stacey” di Raina Telgemeier (35); “Smile” di Raina Telgemeier (34); “Il viaggio di piedino” di Elisa Mazzoli e Marianna Balducci (29).

I tre libri più prestati nel Polo Bibliotecario Biellese sono stati: "La portalettere" di Francesca Giannone (118); "Cuore nero" di Silvia Avallone (110); "Grande meraviglia" di Viola Ardone (85).