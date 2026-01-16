 / Circondario

Gaglianico, restaurato l’anfiteatro del Parco Corbelletti

“Sono terminati in questi giorni degli importanti lavori che hanno permesso il completo restauro dell’anfiteatro presente all’interno del Parco Corbelletti, dietro all’edificio che ospita le Scuole Medie. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo delle sedute delle gradinate, inserendo del legname che può resistere alle intemperie e creando un parapetto in legno su tutta la circonferenza dell’anfiteatro. In più è stato realizzato un percorso che permette l’accesso all’anfiteatro alle persone con difficoltà motorie ed è stato mantenuta la pianta che era presente al centro dell’arena, lo spazio centrale, a cui sono stati semplicemente alzati gli impalcati dei rami in modo da permettere la fruizione dell’anfiteatro anche nelle gradinate più alte e che in estate può creare un ombreggiamento naturale all’area”. A riportarlo il vicesindaco di Gaglianico Luca Mazzali.

“La creazione di questa “agorà”, nel giardino adiacente la scuola secondaria di primo grado – dichiara il sindaco Paolo Maggia - sfruttando l’anfiteatro già esistente, è un intervento che vuole dare vita ad un luogo di condivisione e di incontro per la nostra comunità, ma soprattutto una struttura importante finalizzata alla didattica per i giovani delle nostre scuole per lezioni all’aperto in luogo protetto e immerso nella natura”. Il Parco Corbelletti, negli ultimi, anni è stato oggetto di diversi miglioramenti; è stato realizzato un meleto con delle varietà di mele antiche, sono stati installati nuovi giochi per i più piccoli e una serie di attrezzi ginnici per il “fitness outdoor” e come ultimo intervento è stato creato un orto gestito dalle ragazze e dai ragazzi della scuola Media in cui sono stati piantati diversi ortaggi ed ha visto la supervisione e la collaborazione dell’Istituto Agrario Gae Aulenti di Biella.

