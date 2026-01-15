Bocce, nuova sfida all'orizzonte per la San Secondo Bennese

In Prima Categoria, la San Secondo Bennese, dopo la sconfitta subita a Buronzo contro la capolista Trofarello Torino (4-16), sabato prossimo si recherà a Neirone Genova per affrontare la Pergittone.
La classifica dopo la quinta delle dieci giornate previste: Saviglianese, Cairese, Trofarello punti 8, Rapallese, Stazzanese 6,- Masera, Ponte Masino, Vottignasco 4, Tre Valli, San Secondo Bennese 3, Sangiorgese 2, Pergittone 0. Restano due partite da recuperare: Pergittone-Tre Valli (24/01), Trofarello - Rapallese (14/02).