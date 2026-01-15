 / SPORT

15 gennaio 2026

Bocce, nuova sfida all'orizzonte per la San Secondo Bennese

bocce gare

Bocce, nuova sfida all'orizzonte per la San Secondo Bennese (foto di repertorio)

In Prima Categoria, la San Secondo Bennese, dopo la sconfitta subita a Buronzo contro la capolista Trofarello Torino (4-16), sabato prossimo si recherà a Neirone Genova per affrontare la Pergittone.

La classifica dopo la quinta delle dieci giornate previste: Saviglianese, Cairese, Trofarello punti 8, Rapallese, Stazzanese 6,- Masera, Ponte Masino, Vottignasco 4, Tre Valli, San Secondo Bennese 3, Sangiorgese 2, Pergittone 0. Restano due partite da recuperare: Pergittone-Tre Valli (24/01), Trofarello - Rapallese (14/02). 

Sante Tregnago

