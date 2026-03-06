Ronco, i volontari AIB incontrano gli alunni delle quinte elementari FOTO

Mattinata speciale oggi, venerdì 6 marzo, alla scuola primaria di Ronco, dove gli alunni delle classi quinte hanno incontrato i volontari della squadra AIB di Biella per conoscere più da vicino l’attività di prevenzione e intervento contro gli incendi boschivi.

A parlare ai ragazzi sono stati l’ispettore provinciale AIB Rodolfo Gilardi, insieme ai volontari Davide e Damiano, che hanno illustrato il funzionamento del corpo e le principali attività svolte sul territorio. Durante l’incontro i volontari hanno spiegato come operano durante le emergenze, mostrando anche alcuni filmati degli interventi sul campo per far comprendere meglio il lavoro svolto nelle operazioni di spegnimento e controllo degli incendi.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della prevenzione e della collaborazione dei cittadini. Agli studenti è stato spiegato quali numeri chiamare in caso di emergenza, come comportarsi e quanto sia importante effettuare segnalazioni tempestive quando si notano situazioni di pericolo.