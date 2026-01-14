Vigliano, aperte le iscrizioni scolastiche on line

L'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese informa che dal 13 gennaio al 14 febbraio sono aperte le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2026/27.

Le domande di iscrizione per il primo e il secondo ciclo di istruzione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma Unica, mediante credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o eIDAS. Ulteriori informazioni e dettagli operativi sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia, le iscrizioni vengono ancora effettuate tramite compilazione del modulo cartaceo. Alle domande di iscrizione sarà necessario allegare la fotocopia del codice fiscale del bambino e dei genitori/tutori.L’I.C. di Vigliano Biellese e le scuole superiori destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.

Le domande di iscrizione e/o le richieste di consulenza presso l’Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese potranno avvenire su appuntamento. Per ulteriori informazioni, o orari, si invita a consultare il sito dell'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese.