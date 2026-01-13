Moda e oreficeria: open day all'ITS TAM Biella

Gennaio e febbraio sono mesi decisivi per chi si appresta a scegliere il proprio percorso di studi dopo la maturità. In quest’ottica, l’ITS TAM Biella apre le porte ai giovani interessati ai settori della moda e dell’oreficeria con una serie di open day dedicati all’orientamento.

I corsi post diploma propongono un biennio di alta specializzazione che consente di acquisire competenze tecniche e creative, sviluppare le proprie attitudini e prepararsi concretamente all’ingresso nel mondo del lavoro, in stretta connessione con le imprese del territorio.

Per l’ITS TAM di Biella gli open day sono in programma il 13 e 27 gennaio e il 10 e 17 febbraio presso i laboratori di Magnonevolo. Lo staff accoglierà studenti e famiglie illustrando i percorsi del biennio 2026-2028, le opportunità formative e rispondendo alle domande sui futuri indirizzi. Sarà inoltre possibile visitare i laboratori e conoscere da vicino i macchinari utilizzati per le attività pratiche.

A Valenza, invece, l’ITS GEM aprirà le proprie sedi il 15 e 29 gennaio e il 12 e 25 febbraio, offrendo informazioni sui percorsi legati alla Gemmologia e all’Oreficeria, attivi a partire dal prossimo ottobre.

Entrambi gli istituti prevedono lezioni frontali, attività di laboratorio, stage in azienda per circa un terzo delle 1.800 ore complessive e opportunità di mobilità internazionale grazie al programma Erasmus+. La formazione è gratuita e sostenuta dalla Regione Piemonte e dal Ministero dell’Istruzione, con docenti provenienti in larga parte dal mondo delle imprese e delle professioni.

Al termine del percorso gli studenti conseguono un diploma di specializzazione di quinto livello EQF, valido in tutta Europa. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito itstam.it, dove sono disponibili progetti, collaborazioni con le aziende e le esperienze Erasmus.