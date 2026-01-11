 / CRONACA

CRONACA | 11 gennaio 2026, 16:00

Vigliano, non è in pericolo di vita l'uomo investito da un'auto in Superstrada

Il 53enne, portato in codice rosso all'ospedale, avrebbe riportato una prognosi di oltre 30 giorni.

vigliano investito

Vigliano, non è in pericolo di vita l'uomo investito da un'auto in Superstrada (foto di repertorio)

Non sarebbe in pericolo di vita l'uomo di 53 anni che, nella mattinata di ieri, 10 gennaio, è stato investito da un'auto condotta da un 51enne. Il grave incidente stradale si è verificato in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Biella.

Secondo le ricostruzioni effettuate dai militari dell'Arma, il biellese sarebbe rimasto in panne con il proprio mezzo e avrebbe proceduto a cambiare la gomma ma in quel momento sarebbe stato travolto da un altro veicolo in transito. Portato in codice rosso all'Ospedale di Biella, avrebbe poi riportato una prognosi di oltre 30 giorni.

g. c.

