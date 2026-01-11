 / COSTUME E SOCIETÀ

Magie d'Inverno sul Rio Stono, il VIDEO di Paolo Rosazza Pela

Magie d'Inverno sul Rio Stono. È il titolo del video realizzato da Paolo Rosazza Pela, conosciuto dai nostri lettori per i suoi scatti fotografici che sanno esaltare i paesaggi del nostro territorio.

g. c.

