Meet the writer, incontro a Candelo. Comune: “Iniziative che coinvolgono i giovani”

Riprendono a gennaio gli appuntamenti di Meet the writer, il ciclo di incontri con l’autore organizzati dalla Biblioteca del Liceo del Cossatese e Vallestrona. Grazie alla recente collaborazione con il comune di Candelo e con la Biblioteca Civica “Livio Pozzo”, il primo degli appuntamenti del nuovo anno si svolgerà presso la Sala degli Affreschi del Centro Culturale Le Rosminiane in Via Matteotti 48 a Candelo. Sarà alle 16 di sabato prossimo, 17 gennaio.

Il sito, inserito nei luoghi di interesse del FAI, farà da cornice all’incontro con Erica Cassano, giovane e promettente scrittrice lucana, che nel 2025 pubblica per Garzanti il romanzo che verrà presentato in occasione dell’incontro a Candelo: “La grande sete”. Pur essendo un’opera di immaginazione, il libeo si basa su eventi reali e in parte biografici ed esplora temi universali come il coraggio, la resilienza e il desiderio di costruire un futuro migliore. Centrale è il ruolo della donna e della famiglia, che viene raccontata in tutte le sue fasi in relazione allo svolgimento dei fatti storici. L’ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione del posto a sedere mediante il sito www.eventbrite.com (vedi QR code).

Sull'incontro si sono espressi il sindaco Paolo Gelone e la vice Selena Minuzzo: “Siamo particolarmente lieti che l’iniziativa Meet the writer approdi a Candelo grazie alla collaborazione con la Biblioteca del Liceo del Cossatese e Vallestrona e la nostra realtà. Candelo crede fortemente nel ruolo delle biblioteche e degli spazi culturali come luoghi vivi di confronto, crescita e partecipazione. Iniziative come queste vanno esattamente in questa direzione, soprattutto coinvolgendo le nuove generazioni”.