Gaglianico, l’assemblea degli Alpini celebra l’impegno sul territorio: donato libro commemorativo al sindaco

Nella giornata di ieri, 10 gennaio, si è tenuta a Gaglianico l'assemblea generale dei soci del Gruppo Alpini. Un momento importante per fare il punto sulle attività svolte e sui progetti futuri.

In tale occasione, è stato anche presentato il libro realizzato dalle penne nere assieme all'autore Enrico Donzelli dal titolo “Un'avventura indimenticabile”, dedicato all'Adunata Nazionale di Biella e alla sua realizzazione. L'opera è stata poi donata al sindaco Paolo Maggia, presente insieme al presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri.

Dai vertici del gruppo è giunto un forte ringraziamento ai suoi membri per “l’impegno e la dedizione con cui hanno operato nel 2025 e continuano ad operare costantemente per il nostro paese e il territorio. Il gruppo di Gaglianico e le varie associazioni del paese rappresentano un pilastro fondamentale per la comunità: custodiscono la memoria, tramandano valori e, unite, contribuiscono a rendere il nostro paese migliore”.