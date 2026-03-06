Furto all'OBI di Ponderano: ruba articoli per la pulizia dell’auto

Un singolare furto è stato compiuto nel pomeriggio di ieri presso il negozio OBI di Ponderano.

L’addetto alla sicurezza ha notato una donna aggirarsi nella corsia dedicata ai prodotti per l’auto. Con sé aveva un passeggino con un neonato di circa due mesi e una borsa nera vuota. Dopo aver prelevato alcuni articoli dagli scaffali, la donna si è allontanata senza passare dalle casse.

Allertata la volante della polizia, la donna è stata fermata e invitata a mostrare il contenuto della borsa. Gli agenti hanno trovato diversi prodotti per la pulizia dell’auto: una spazzola per cerchi, un guanto per la pulizia, un set di cinque panni in microfibra, un trattamento per la pelle dei sedili e un lucidante per pneumatici, per un valore complessivo di circa 43 euro.

La refurtiva è stata immediatamente restituita al responsabile del punto vendita. La donna, che si è mostrata poco collaborativa, arrivando a strattonare e opporre resistenza agli operatori di polizia e tentando anche di fornire generalità difformi da quelle reali, è stata denunciata per furto, resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale.