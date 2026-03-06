Scontro stradale a Ponderano: distrutta la scala per accedere all’ambulatorio

Un’auto ha urtato le scale per accedere all’ingresso dell’ambulatorio comunale di ponderano, impedendone l’accesso dalla via ordinaria.

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che un veicolo, transitando nel parcheggio, sarebbe andato ad impattare contro la struttura. Non si conosce l'esatta dinamica dell’accaduto.

Si ricorda che l’ambulatorio sarà raggiungibile tramite la porta che si affaccia sul parcheggio: "Nonostante il danno, sarà ugualmente accessibile, anche ai portatori di handicap", rassicura il sindaco Roberto Locca. Il preventivo per i lavori è già stato richiesto e non appena sarà definito l'iter, la scala verrà ripristinata.