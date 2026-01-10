Orti urbani a Chiavazza, approvata la graduatoria provvisoria, 2 ancora disponibili

Il Comune di Biella ha approvato in questi giorni la nuova graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli orti urbani che si trovano a Chiavazza, in Regione Croce. Il provvedimento arriva a seguito della scadenza, a fine dicembre 2025, di numerose convenzioni e del conseguente aggiornamento previsto dal Regolamento comunale.

In totale sono 18 gli appezzamenti restituiti tra il 28 e il 29 dicembre 2025, resisi quindi nuovamente disponibili. Di questi, 14 assegnatari hanno presentato domanda di riassegnazione, esercitando il diritto, previsto dal regolamento, di mantenere l’orto già coltivato. A queste richieste si sono aggiunte due domande residue provenienti dalla precedente graduatoria aperta, per un totale di 16 orti riassegnabili. Restano quindi due appezzamenti ancora disponibili.

Dopo le necessarie verifiche anagrafiche e l’aggiornamento delle schede di punteggio, il Responsabile del Servizio Ambiente, Trasporti e Patrimonio ha quindi approvato la graduatoria provvisoria composta da 16 nominativi, che resterà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune.

In assenza di ricorsi entro in queste due settimane, la graduatoria diventerà automaticamente definitiva, consentendo così di procedere alle assegnazioni.