Valdilana, Befana al Presepe Gigante di Marchetto: si avvia alla fine il calendario degli eventi di Natale

Con l’arrivo della Befana al Presepe Gigante di Marchetto e a Ponzone, accompagnata dai volontari dei Vigili del Fuoco, sta volgendo al termine il calendario degli eventi natalizi in Valdilana, che si concluderà definitivamente domenica con l’arrivederci al prossimo anno del Presepe Gigante di Marchetto. Come sempre, l’arrivo della Befana ha portato gioia ai più piccoli, che hanno ricevuto i doni, e partecipazione e calore da parte dei più grandi.

Con l'occasione, l’amministrazione comunale di Valdilana ha voluto “ringraziare tutte le realtà, le associazioni e i volontari che, collaborando insieme, hanno contribuito ad arricchire il nostro territorio – si legge nella nota - Grazie al loro impegno è stato possibile unire tradizione e rinnovamento, dando vita a eventi ricreativi, momenti culturali e occasioni di comunità che hanno reso ancora più viva la tradizione del Natale; inoltre, hanno saputo attirare visitatori, valorizzando Valdilana e il suo patrimonio umano e culturale”.