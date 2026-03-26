Cossato, si è insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze FOTO

Si è svolta in un clima di grande emozione la cerimonia di proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, progetto promosso dal comune di Cossato per avvicinare le nuove generazioni alla vita civica e alla partecipazione democratica. Il momento più atteso è stato quello della proclamazione degli eletti e della nomina della giovane sindaca, accolte con entusiasmo e orgoglio da tutti i presenti.

A fare da cornice istituzionale all’incontro, il tavolo delle autorità con alle spalle le bandiere e il gonfalone del Comune, simboli della comunità e del valore civico dell’iniziativa. All’incontro sono intervenuti il sindaco Enrico Moggio, l’assessore alle Politiche Giovanili Barbara Imperadori, l’assessore all’Istruzione Sonia Borin e il dirigente scolastico Aldo Ferdani, a testimonianza della collaborazione tra amministrazione comunale e scuola nel sostenere il percorso. Durante la cerimonia ha preso la parola anche Giorgia Bianchetto Buccia, la sindaca eletta dal consiglio dei ragazzi e delle ragazze.

"Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze rappresenta un’esperienza importante di partecipazione e crescita – ha dichiarato il sindaco Moggio–. È fondamentale ascoltare le idee dei più giovani e accompagnarli in un percorso che li renda cittadini consapevoli e protagonisti della vita della comunità". Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Imperadori: "Questo progetto offre ai ragazzi e alle ragazze uno spazio reale di confronto e responsabilità. Vederli coinvolti con entusiasmo è il segnale più bello di una comunità che investe sulle nuove generazioni". L’assessore Borin ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: "La collaborazione tra Comune e scuola permette di trasformare questo percorso in un vero laboratorio di democrazia. I giovani imparano a dialogare, proporre e lavorare insieme, sviluppando competenze preziose per il loro futuro".

La proclamazione ha sancito ufficialmente l’avvio dei lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che rappresenta un’importante occasione di crescita, confronto e responsabilità. Un’iniziativa sentita, capace di dare voce ai più giovani e di rafforzare il loro senso di appartenenza alla comunità, nel segno della partecipazione e dell’impegno condiviso. Sono stati proclamati consiglieri i giovani Celeste Mazzucco, Riccardo Cacciati, Bianca Greta Destro, Isacco Sandri, Cloe Grosso, Christian Rossi, Pietro Antoniotti, Sara Nieddu, Lorenzo Romeo, Maia Buttafuoco, Nicolas Cipollone, Ginevra Tomba, Elio Pellerei, Cecilia Belli, David Ballarè, Valentina Gazza, Gabriel Freschi e Martina Spagnuolo.

Nel corso della seduta è stato inoltre nominato vicesindaco Fabio Parciasepe. I componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze affiancheranno la sindaco nel percorso istituzionale, rappresentando i propri compagni e contribuendo con idee e proposte ai lavori del consiglio. Il progetto è accompagnato dal tutor facilitatore dell’associazione Itaca, che supporterà i giovani amministratori nel percorso di partecipazione e nelle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.