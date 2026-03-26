Gaglianico, nuovo volto per il cortile interno tra l’asilo nido e la scuola materna

“Sono terminati in questi giorni – spiega il vicesindaco Luca Mazzali - i lavori di rifacimento del cortile interno della struttura che ospita l’Asilo Nido e la Scuola Materna”. Lo riporta il vicesindaco Luca Mazzali.

E aggiunge: “Inizialmente il cortile aveva una pavimentazione in autobloccanti e non era separato tra le due strutture, di fatto poco fruibile; si è così pensato di risistemarlo per poterlo rendere usufruibile da entrambe le strutture; infatti i lavori eseguiti sono stati la sistemazione della pavimentazione esistente sulla quale è stato posato un tappeto di erba sintetica e il posizionamento di una rete di separazione in modo da renderlo sicuramente più utilizzabile di come era prima”.

“Questo può essere considerato l’ultimo tassello di una serie di lavori eseguiti su questa struttura. Infatti negli ultimi anni l’edificio è stato sottoposto ad un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica; nel 2019 si sono conclusi i lavori alla scuola materna mentre nel 2025 quelli all’asilo nido – sottolinea - Lavori che hanno visto il rifacimento della copertura, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento di tutti i bagni, la posa esterna di un cappotto isolante, la tinteggiatura esterna ed interna e, per quanto riguarda l’asilo nido, è stato realizzato anche un ampliamento per ricavare due nuove aule di circa 120 mq, in modo da poter aumentare la possibilità organizzativa della struttura.”

Per il sindaco Paolo Maggia è “un importante intervento che ci consente di creare una nuova aula all’aperto offrendo un ulteriore servizio per rendere ancor più moderne e funzionali le nostre Scuole dell’Infanzia e Nido”.