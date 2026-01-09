A Crevacuore è tempo di Carnevale, consegna delle chiavi a Vettu e Berta (foto dalla pagina Facebook di comune di Crevacuore)

Dopo il Natale e l'Epifania, si comincia a pensare al tempo di Carnevale. Clima di festa a Crevacuore dove, nei giorni scorsi, si è tenuta la cerimonia di consegna delle chiavi del paese al Vettu e alla Berta, attorniati dal loro folto (e già molto promettente) seguito.

Presente, oltre all'amministrazione comunale, anche un pubblico nutrito che ha preso parte a istanti di grande e divertente goliardia, in linea con lo spirito carnevalesco. Un momento di comunità da ricordare e conservare per molto tempo.