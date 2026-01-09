A Ponderano un corso di cucina con "Diversamentechef Aps"

Presso la cucina del polivalente di Ponderano mercoledì 14 gennaio prenderà il via il corso di cucina organizzato dall'associazione "Diversamentechef Aps" dedicato a persone con abilità diversa.

Le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale. Obiettivo dell'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale è offrire un'opportunità concreta alle famiglie con ragazzi affetti da difficoltà, mirando non solo a promuovere l'autonomia e le competenze personali, ma anche a creare un percorso formativo che possa facilitarne l'inserimento lavorativo.

"Attraverso le attività pratiche in cucina - spiega il sindaco Roberto Locca -, i partecipanti avranno l'opportunità di sviluppare abilità tecniche e creative ma anche di socializzare e vincere le proprie insicurezze. L'amministrazione comunale di Ponderano è fermamente convinta dell'importanza di creare occasioni di integrazione e crescita personale per tutte le persone, indipendentemente dalle loro difficoltà".

Per l'amministrazione questo corso rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusività e apertura nella nostra comunità.

Per informazioni contattare l'associazione "Diversamentechef Aps" o l'ufficio servizi sociali del Comune di Ponderano.