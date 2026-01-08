Tennistavolo, brillante terzo posto per Tommaso Zoppello nel torneo di Torino

Un ottimo risultato per il settore giovanile Splendor Autogarbaccio/MB Line, tra sabato e domenica nella palestra del TT Torino.

Podio conquistato per Tommaso Zoppello che centra un prestigioso risultato con un tabellone di rilievo. Erano infatti molti i pretendenti al podio in questa gara che vedeva presenti ai nastri di partenza molti atleti di rilievo.

Ettore Casonato dell'A.S. Dilettantistica T.T. A4 Verzuolo ha conquistato la vittoria battendo in finale Lorenzo Fasano del Vitattiva Riva Associazione Sportiva Dilettantistica. Completano il podio il cossatese Tommaso Zoppello e Andrea Sambuelli del CRDC Torino.

Nella stessa gara Riccardo Motta approda ai sedicesimi, dove sarà sconfitto da Sambuelli poi terzo mentre Andrea Saitta esce ai preliminari. Anche nel torneo di sesta categoria erano presenti gli atleti della Splendor. Superano il primo turno ma poi si fermano Leonardo Alvarado e Alessandro Saitta mentre Andrea Saitta centra un buon nono posto.