A Valdilana nasce una nuova società di taekwondo, l'ASD Red Phoenix TKD si presenta

Nasce una nuova realtà sportiva a Valdilana. Sabato scorso, nella palestra dell’Istituto Superiore Gae Aulenti di Mosso, si è presentata ufficialmente l'ASD Red Phoenix TKD.

Si tratta di una società che promuove il taekwondo, antica arte marziale coreana, fatta di disciplina, rispetto, crescita personale e tanta passione. Presente anche il presidente FITA Piemonte, Edoardo Greco, assieme all'amministrazione comunale che commenta così sui propri canali social: “Red Phoenix TKD nasce dall’esperienza costruita negli anni all’interno di un precedente capitolo sportivo, che oggi si trasforma e rinasce in una nuova società, pronta a ripartire con slancio, nuove idee e lo stesso grande amore per il taekwondo. Un grande in bocca al lupo al presidente Alessio Cagnoni, al direttivo e ai tecnici Gaia Levis, Leo Peano e Christian Faccio, pronti a guidare questa nuova avventura”.

L'inizio delle attività è stato celebrato con un allenamento intersociale: al mattino dedicato a children, beginners, kids e cadets; il pomeriggio a junior, senior e master. A rendere la giornata ancora più speciale, la partecipazione di importanti realtà piemontesi come: Taekwondo Kwan Biella, Taekwondo Canavese, Pro Vercelli Taekwondo, ATP Ikigai Taekwondo Academy e Taekwondo New Generation.