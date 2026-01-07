Concerto dell’Epifania, un grande successo a Valdilana

La Sala Biagi di Valle Mosso è andata sold out per il Concerto dell’Epifania, organizzato dall’Associazione Passaggio a Oriente, con il patrocinio del comune di Valdilana. Un ritorno atteso, dopo alcuni anni di assenza, che ha riportato in scena una tradizione molto amata con uno straordinario entusiasmo del pubblico.

Protagoniste della serata le musiche di Lucio Dalla, autore capace di unire profondità poetica e grande raffinatezza musicale. Le sue canzoni, reinterpretate da Davide Girardino, magistralmente accompagnato, hanno emozionato e coinvolto una platea attenta e partecipe.

Dall'amministrazione comunale è giunto “un sentito grazie al pubblico, agli artisti e un grande plauso all’Associazione Passaggio a Oriente per una serata di musica e condivisione davvero speciale”.