Quanto costa dormire a Pollone dal 2026: ora c'è l’imposta di soggiorno

Dal 1° gennaio 2026 nel Comune di Pollone è attiva l’imposta di soggiorno, come stabilito dall'ultimo Consiglio comunale del 2025 con l’approvazione del Regolamento comunale che ne disciplina l’istituzione e le modalità di applicazione.

L’imposta di soggiorno è prevista dalla normativa nazionale, in particolare dal decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, che consente ai Comuni riconosciuti come località turistiche di applicare un tributo a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Le risorse raccolte sono destinate a finanziare interventi a sostegno del turismo, delle strutture ricettive, dei servizi pubblici locali e alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Il Comune di Pollone rientra nell’elenco regionale delle località turistiche e, anche in considerazione della necessità di mantenere l’equilibrio del bilancio comunale e garantire i servizi essenziali, ha deciso di avvalersi di questa possibilità. L’obiettivo è quello di sostenere, nel tempo, lo sviluppo dell’economia locale e migliorare l’offerta turistica del territorio.

Prima dell’approvazione del regolamento, l’amministrazione comunale ha incontrato i gestori delle strutture ricettive, illustrando l’intenzione di introdurre l’imposta e raccogliendo le osservazioni delle associazioni di categoria.

Per l’anno 2026, il Consiglio comunale ha fissato l’importo dell’imposta in 1,50 euro per persona per ogni pernottamento. Le modalità di applicazione, i termini e le eventuali esenzioni o riduzioni sono disciplinati nel Regolamento comunale, composto da 14 articoli e parte integrante della deliberazione.

In base alla legge, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta, della presentazione della dichiarazione e degli altri adempimenti previsti, con possibilità di rivalersi sugli ospiti. La dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro i termini stabiliti. In caso di omissioni o irregolarità sono previste sanzioni amministrative.