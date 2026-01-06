Benna, “Un cup par la cesa”: c'è anche il sì del contributo da parte delle fondazioni degli istituti di credito FOTO

A Benna proseguono le iniziative di “Un cup par la cesa”, la raccolta fondi promossa dalla Parrocchia per sostenere il rifacimento del tetto della chiesa di San Pietro, oggi bisognoso di importanti interventi.

Domenica 4 gennaio nella chiesa di San Pietro si sono esibiti il coro parrocchiale insieme al Coro Monte Mucrone in un concerto a favore della causa, e durante l'esibizione don Paolo ha anche fatto il punto di come sta andando la raccolta: al momento sono stati donati circa 30 mila euro, ma non è tutto. Sempre durante l'evento il parroco ha anche messo al corrente i partecipanti di un'altra notizia positiva; sono state accolte infatti sia la domanda di contributo che la parrocchia ha presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che un'altra avanzata questa volta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Sempre per raccogliere fondi per il rifacimento del tetto, per arrivare a raccogliere 220 mila euro secondo il progetto al quale si fa riferimento, a dicembre al Salone dello Sport Folclore era stato organizzato il pranzo degli auguri.



