Open day alla scuola dell'Infanzia di Borriana

La Scuola dell’Infanzia di Borriana apre le sue porte giovedì 8 gennaio dalle 17 alle 19, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026. Si vuole permettere alle famiglie ed ai bambini di visitare gli ambienti, ricevere le informazioni necessarie e soddisfare le diverse curiosità.

La scuola di Borriana è caratterizzata dall’eterogeneità delle fasce d’età, che consente, maggiormente, di rispettare il ritmo di apprendimento di ogni bambino e di ogni bambina, in un contesto più naturale che può essere paragonato a quello che si vive in famiglia.

"La presenza di bambini piccoli - spiegano le insegnanti - favorisce nei più grandi lo sviluppo di capacità sociali, cognitive e comunicative, mentre i bambini e le bambine più piccoli traggono beneficio dall’osservazione e dall’imitazione dei più grandi, che hanno acquisito maggiori competenze".