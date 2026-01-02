Palestra dell'istituto Bona a Biella: c'è il progetto di messa in sicurezza

La Provincia di Biella ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della palestra dell’Istituto di istruzione superiore “E. Bona” in via Gramsci a Biella. L’intervento, ha un valore complessivo di 100.000 euro.

Gli interventi previsti nascono dalle verifiche tecniche effettuate sull’edificio, che hanno evidenziato come la struttura sia adeguata alle norme sismiche, ma necessiti di alcuni interventi migliorativi, in particolare sul collegamento tra travi e pilastri della palestra, per garantire maggiore sicurezza. Inoltre, la pavimentazione della palestra risulta ammalorata e non più recuperabile con semplici manutenzioni ordinarie.

L’approvazione del progetto, già inserito nel bilancio provinciale 2025-2027, rappresenta un passaggio fondamentale per poter candidare l’opera a futuri finanziamenti della Regione Piemonte, del Ministero dell’Istruzione e del Merito o di altri enti competenti.