Occhieppo Superiore, dal Comune un contributo alla Pro Loco per le attività svolte nel 2025

La Giunta Comunale di Occhieppo Superiore ha deciso di assegnare alla Pro Loco locale un contributo economico di 7.000 euro a sostegno delle attività, degli eventi e delle iniziative realizzate nel corso del 2025.

Le Pro Loco, come sottolinea l’Amministrazione attraverso la delibera con la quale assegna il contributo, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la promozione del territorio, la valorizzazione delle tradizioni locali e l’animazione culturale e sociale della comunità. La Pro Loco di Occhieppo Superiore, in particolare, si distingue per la sua costante attività sul territorio e la collaborazione con il Comune nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi che coinvolgono tutta la cittadinanza.

Il contributo riconosce l’importante ruolo dell’associazione nel promuovere iniziative coerenti con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale, a beneficio della comunità e del turismo locale.