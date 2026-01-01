Due interventi in due giorni dei Vigili del Fuoco e uno dei mezzi dalla Marazzato in un appartamento a Biella FOTO

Nella giornata di ieri, mercoledì 31 dicembre, si è verificato un allagamento all’interno di un appartamento comunale attualmente vuoto, situato in via Quintino Sella a Biella. L’acqua ha raggiunto anche i locali sottostanti, al momento utilizzati dalla Protezione Civile nazionale di RNRE.

Un primo intervento è stato effettuato nel pomeriggio dai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Questa mattina sono poi entrati in azione i mezzi della ditta Marazzato; per consentire le operazioni, il Comune di Biella ha disposto la chiusura temporanea dell’accesso alla strada.

Durante i lavori sono state rinvenute alcune bombole di gas abbandonate, circostanza che ha reso necessario un ulteriore intervento dei Vigili del Fuoco.

Sono previsti nuovi interventi anche nella giornata di domani. Per il Comune di Biella era presente sul posto l’assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola.