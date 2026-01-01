Un anno di cronaca: le principali notizie del 2025

Il 2025 ha restituito l’immagine di un territorio attraversato da numerose criticità, ma soprattutto sostenuto da una rete solida di intervento, prevenzione e assistenza. La cronaca biellese ha messo in luce, mese dopo mese, il ruolo centrale delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario e dei volontari, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza e nel supporto alla comunità. Accanto all’azione istituzionale, è emerso con forza anche il valore del volontariato, elemento imprescindibile del tessuto biellese. Fra la cronaca locale, alcuni annunci piemontesi e nazionali, ripresi da Newsbiella.it

Di seguito le principali notizie mese per mese, dell'anno trascorso:

Gennaio

Gaglianico: Va in arresto cardiaco mentre fa compere, provvidenziale l'intervento del 118

Il Toro e il mondo del calcio piangono Aldo Agroppi

Grave incidente a Villanova Biellese: due auto si scontrano ed escono dalla carreggiata FOTO

Fiamme nei boschi di Strona, colpita area di 500 metri quadrati FOTO

Ancora incidenti sulle strade biellesi, sono 20 nella prima settimana del 2025

Agli arresti domiciliari in Valle Cervo, evade e fugge via: arrestato nel Torinese

Frode e crimine organizzato: i Carabinieri di Biella arrestano un latitante rumeno

“La ‘ndrangheta è la forma di criminalità più radicata in Piemonte”

Cerrione, aggredito da un cane mentre fa jogging

Febbraio

32enne investito a Biella, per lui una prognosi di 10 giorni

Zubiena, 79enne trovato senza vita in casa

Fedeli intossicati durante una messa ortodossa nella Chiesa di Sant'Anna al Piazzo FOTO

Poliziotti feriti, il presidente della Camera: “Vicino a loro, brutale aggressione alla stazione di servizio di Viverone Sud”

Non ce l'ha fatta il 25enne, il violento scontro di Candelo finisce in tragedia

Caso Cospito, Delmastro condannato a 8 mesi: “Non mi dimetto”

Tragedia a Viverone: medico in pensione trovato morto in un B&B

Marzo

Sicurezza stradale, raffica di controlli nel weekend: otto sanzioni per alcol e droga

Casapinta, intervento d'urgenza dell'elisoccorso per una donna FOTO e VIDEO

Esteso incendio al Tracciolino sotto Alpe Cavanna, ogni anno si ripete lo stesso scenario

Tragedia a Biella, 44enne trovato senza vita in casa

Carabinieri, spaccio nei boschi di Masserano e Casapinta: scoperti bivacchi assieme a droga

28enne scomparso dalla Valle Cervo da quasi 2 mesi, l'appello a “Chi l'ha visto?”

Trovato corpo senza vita di un uomo al Ponte della Pistolesa

Malore fatale a Curino, morto un 61enne di Varese

Aprile

Resta ferito dopo una caduta con la bici, a Viverone interviene l'elisoccorso

Molestie sessuali ai Giardini Zumaglini: 29enne arrestato a Biella

Sordevolo, bambina aggredita da un cane

Vigliano, anziana accoltellata in casa: in arresto un 20enne

Gaglianico, urtato da un muletto: ferito un operaio

Auto si schianta contro un muro in piena notte: grave un uomo

Cossato, cade da 6 metri d'altezza: grave un uomo all'ospedale di Novara

Maltempo, crolla il Ponte Gilino tra i comuni di Borriana e Mongrando FOTO e VIDEO

Morto Papa Francesco, il Pontefice d'Argentina con il Piemonte nel cuore: aveva 88 anni

E' di Portula il giovane che ha perso la vita in un incidente a Bornate

Biella, spari a Cossila contro la Polizia e i vicini

Maggio

Arresto cardiaco a Tavigliano, muore in casa Ennio Minichiello

Biella, scoperto in carcere a produrre alcol artigianale: detenuto aggredisce un poliziotto

Adunata a Biella, piano sicurezza positivo: tutti i numeri delle forze impiegate dalla Questura FOTO

Biella, morto l'uomo che si era buttato dal muro di via Cernaia

Sparo di Capodanno a Rosazza, Delmastro assente in tribunale

Biella: Trovato morto un 50enne nella sua abitazione

E' il biellese Mauro Consolandi lo speleologo deceduto nella Grotta Remeron

Caduta fatale in una grotta del Varesotto, Biella piange la morte di Mauro Consolandi: socio per anni del GSBi- CAI

Schianto fatale a Occhieppo Inferiore, morto un motociclista

Tragedia a Occhieppo Inferiore, muore a 75 anni in un frontale con un'auto

Un altro tragico incidente, morta una motociclista di 25 anni a Occhieppo Inferiore

Giugno

Vigliano: ritrovato senza vita un uomo nel torrente Cervo

Criminalità a Biella, dalle truffe ai furti passando allo spaccio: tutti i dati dei Carabinieri nell'ultimo anno VIDEO

Biella, morsa da un ragno violino. Il racconto: “Dopo mesi non sono ancora guarita del tutto, ecco cosa è successo”

Biella ricorda Michele Viola a Oropa, scomparso in un tragico incidente stradale a Taranto

Biella, donna sequestrata e violentata dal muratore durante i lavori in casa: arrestato un 24enne egiziano

A Vigliano violento scontro tra auto, una si ribalta: arriva anche l'elisoccorso FOTO e VIDEO

Rapina a Candelo: arrestati due autori del furto FOTO e VIDEO

Tetti divelti, allagamenti e blackout: il maltempo devasta il Biellese. Crolla il tetto della scuola Leonardo Da Vinci a Cossato FOTO e VIDEO

Rapina con spari a Candelo, il racconto: “Un proiettile ha colpito la mia vetrina, ho temuto per la mia vita”

Masserano, motociclista a terra a San Giacomo: elitrasportato all'ospedale FOTO

Incidente in moto: tragiche le sorti per Giorgio Cillo, era di Viverone

Luglio

Rotoballe a fuoco: maxi-intervento a Cerrione, l'intervento è ancora in corso FOTO

Biella, uomo trovato senza vita in casa: aveva 53 anni

Infortunio sul lavoro a Salussola, grave un uomo

Biella, ciclista si schianta contro un palo al Favaro: è grave

Biella, operaio grave dopo caduta da tre metri

Salussola, smantellato un "market della droga": due arresti ad Arro FOTO

Sordevolo, giovane precipita nel greto del torrente Elvo

Francesco Montoro è l'uomo che ha perso la vita nell'incidente di Ponderano

Fienile in fiamme, attimi di paura in Valle Elvo: salvato un vitellino dai Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Caduta fatale a Donato: mentre dipinge precipita dalla scala

Disperso al Bocchetto Sessera, sospese le ricerche di Marino Rabolini

Drammatica scoperta a Chiavazza, trovato in casa il corpo senza vita di un uomo

Occhieppo Inferiore: Scontro tra auto e Vespa, ferito un uomo, prognosi di 30 giorni

Campiglia, con la moto finisce contro il muro: è grave in ospedale

Rapina al bancomat a Chiavazza: minacciato con un'arma, i malviventi fuggono con il denaro

Scontro auto-moto a Pollone, in codice giallo il giovane centauro

Incidente sulla Torino-Milano, era originaria di Pralungo una delle 4 vittime

Agosto

Tragico frontale sulla statale 338 “Di Mongrando”, perde la vita un 35enne

Malore fatale a Massazza, morto un uomo di circa 60 anni

Biella e Pralungo: due incidenti nella giornata di ieri, interviene l'elisoccorso

Scontro fra mezzi a Lessona, codice giallo per un motociclista

Incendio nella notte a Biella, Chiavazza: morto un uomo, sette persone intossicate - Foto e Video

Cavaglià, investita 20enne, prognosi di 40 giorni

Colle della Vecchia, escursionista grave dopo una caduta VIDEO

Settembre

Valle Cervo in lutto per la morte di Giovanni Ostellino, Alpino ed ex assessore di Pralungo

Lutto a Candelo per la morte improvvisa di Giuseppe Marta

Spaccio nei boschi della Valle Elvo, vasta operazione dei Carabinieri: denunce e sanzioni

Biella, nonna e nipotina investite da un'auto in via Torino FOTO

Scontro auto-moto a Salussola, grave un uomo di 28 anni FOTO

Omicidio Santus a Chiavazza, chiesto l'ergastolo per Basso a Ascoli

È Carola Dettoma la 24enne che ha perso la vita, cadendo da cavallo

Addio a Claudia Cardinale, l’iconica diva del cinema italiano se ne va a 87 anni

Morto Giorgio Armani, lutto anche nel Biellese: agli inizi aveva collaborato con il maestro Nino Cerruti

Ottobre

Biella, 22enne trovato senza vita in un appartamento

Pozzolo in aula: "Non ho sparato"

Tragica scoperta a Zubiena: deceduto in casa un uomo del '74

Influencer Siu: al marito contestato il tentato omicidio

La stagione dei funghi finisce in corsia: Piemonte da bollino rosso

Biella, moto a terra sulla strada: ferite da codice rosso per un uomo

Zimone, giovane cade nel bosco con la moto da cross: trasportato al CTO

Irregolari e pluripregiudicati: espulsi da Biella tre giovani stranieri

Gianna Mino trovata senza vita, era scomparsa in Valle Cervo da domenica

Si getta dal ponte di Occhieppo Inferiore per fuggire dai Carabinieri, era latitante

Trovati in casa senza vita a poche ore di distanza, tragedie a Biella e Miagliano

Carabinieri, duro colpo allo spaccio di droga nei boschi della Valle Elvo

Sparo di Capodanno: Pozzolo condannato a un anno e tre mesi

Novembre

Biella, anziano investito da un'auto

Biella, cresce la criminalità: +2,29% nel 2024

Malore fatale a Pralungo, morto Paolo Giove: aveva 68 anni

Ferisce un poliziotto con un cacciavite: arrestato 54enne biellese

Dimitri Fricano torna agli arresti domiciliari, il papà di Erika Preti in tv: “Non è logico, sono 8 anni che sto male”

Inseguimento a tutta velocità: arrestato 22enne dopo fuga e posto di blocco forzato

Si accascia a terra durante l'allenamento di calcio, soccorso a Valdilana: decisivo l'uso del defibrillatore

Una donna scomparsa da Biella, ricerche in corso

Biella in lutto, è mancato Maurizio Sella: aveva 83 anni

Dicembre

Dramma a Coggiola, uomo di 71 anni trovato senza vita in casa

Donna accusa malessere in casa, arriva l'elisoccorso ad Andorno Micca VIDEO

Sicurezza stradale, anche nel Biellese crescono gli incidenti: +2,5% nel 2024

Colta da un malore improvviso, donna di 37 anni portata al Pronto Soccorso in codice rosso

Biella, anziano travolto da un'auto in via Torino: è grave in ospedale

Biella, smantellata casa di appuntamenti: in arresto una cinese

Truffe agli anziani: il copione criminale che continua a ripetersi

Escursionista soccorso a Postua dopo una caduta di 40 metri

E' morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato aveva 100 anni