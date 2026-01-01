Un anno di cronaca: le principali notizie del 2025

Il 2025 ha restituito l’immagine di un territorio attraversato da numerose criticità, ma soprattutto sostenuto da una rete solida di intervento, prevenzione e assistenza. La cronaca biellese ha messo in luce, mese dopo mese, il ruolo centrale delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario e dei volontari, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza e nel supporto alla comunità. Accanto all’azione istituzionale, è emerso con forza anche il valore del volontariato, elemento imprescindibile del tessuto biellese. Fra la cronaca locale, alcuni annunci piemontesi e nazionali, ripresi da Newsbiella.it
Di seguito le principali notizie mese per mese, dell'anno trascorso:
Gennaio
Gaglianico: Va in arresto cardiaco mentre fa compere, provvidenziale l'intervento del 118
Il Toro e il mondo del calcio piangono Aldo Agroppi
Grave incidente a Villanova Biellese: due auto si scontrano ed escono dalla carreggiata FOTO
Fiamme nei boschi di Strona, colpita area di 500 metri quadrati FOTO
Ancora incidenti sulle strade biellesi, sono 20 nella prima settimana del 2025
Agli arresti domiciliari in Valle Cervo, evade e fugge via: arrestato nel Torinese
Frode e crimine organizzato: i Carabinieri di Biella arrestano un latitante rumeno
“La ‘ndrangheta è la forma di criminalità più radicata in Piemonte”
Cerrione, aggredito da un cane mentre fa jogging
Febbraio
32enne investito a Biella, per lui una prognosi di 10 giorni
Zubiena, 79enne trovato senza vita in casa
Fedeli intossicati durante una messa ortodossa nella Chiesa di Sant'Anna al Piazzo FOTO
Poliziotti feriti, il presidente della Camera: “Vicino a loro, brutale aggressione alla stazione di servizio di Viverone Sud”
Non ce l'ha fatta il 25enne, il violento scontro di Candelo finisce in tragedia
Caso Cospito, Delmastro condannato a 8 mesi: “Non mi dimetto”
Tragedia a Viverone: medico in pensione trovato morto in un B&B
Marzo
Sicurezza stradale, raffica di controlli nel weekend: otto sanzioni per alcol e droga
Casapinta, intervento d'urgenza dell'elisoccorso per una donna FOTO e VIDEO
Esteso incendio al Tracciolino sotto Alpe Cavanna, ogni anno si ripete lo stesso scenario
Tragedia a Biella, 44enne trovato senza vita in casa
Carabinieri, spaccio nei boschi di Masserano e Casapinta: scoperti bivacchi assieme a droga
28enne scomparso dalla Valle Cervo da quasi 2 mesi, l'appello a “Chi l'ha visto?”
Trovato corpo senza vita di un uomo al Ponte della Pistolesa
Malore fatale a Curino, morto un 61enne di Varese
Aprile
Resta ferito dopo una caduta con la bici, a Viverone interviene l'elisoccorso
Molestie sessuali ai Giardini Zumaglini: 29enne arrestato a Biella
Sordevolo, bambina aggredita da un cane
Vigliano, anziana accoltellata in casa: in arresto un 20enne
Gaglianico, urtato da un muletto: ferito un operaio
Auto si schianta contro un muro in piena notte: grave un uomo
Cossato, cade da 6 metri d'altezza: grave un uomo all'ospedale di Novara
Maltempo, crolla il Ponte Gilino tra i comuni di Borriana e Mongrando FOTO e VIDEO
Morto Papa Francesco, il Pontefice d'Argentina con il Piemonte nel cuore: aveva 88 anni
E' di Portula il giovane che ha perso la vita in un incidente a Bornate
Biella, spari a Cossila contro la Polizia e i vicini
Maggio
Arresto cardiaco a Tavigliano, muore in casa Ennio Minichiello
Biella, scoperto in carcere a produrre alcol artigianale: detenuto aggredisce un poliziotto
Adunata a Biella, piano sicurezza positivo: tutti i numeri delle forze impiegate dalla Questura FOTO
Biella, morto l'uomo che si era buttato dal muro di via Cernaia
Sparo di Capodanno a Rosazza, Delmastro assente in tribunale
Biella: Trovato morto un 50enne nella sua abitazione
E' il biellese Mauro Consolandi lo speleologo deceduto nella Grotta Remeron
Caduta fatale in una grotta del Varesotto, Biella piange la morte di Mauro Consolandi: socio per anni del GSBi- CAI
Schianto fatale a Occhieppo Inferiore, morto un motociclista
Tragedia a Occhieppo Inferiore, muore a 75 anni in un frontale con un'auto
Un altro tragico incidente, morta una motociclista di 25 anni a Occhieppo Inferiore
Giugno
Vigliano: ritrovato senza vita un uomo nel torrente Cervo
Criminalità a Biella, dalle truffe ai furti passando allo spaccio: tutti i dati dei Carabinieri nell'ultimo anno VIDEO
Biella, morsa da un ragno violino. Il racconto: “Dopo mesi non sono ancora guarita del tutto, ecco cosa è successo”
Biella ricorda Michele Viola a Oropa, scomparso in un tragico incidente stradale a Taranto
Biella, donna sequestrata e violentata dal muratore durante i lavori in casa: arrestato un 24enne egiziano
A Vigliano violento scontro tra auto, una si ribalta: arriva anche l'elisoccorso FOTO e VIDEO
Rapina a Candelo: arrestati due autori del furto FOTO e VIDEO
Tetti divelti, allagamenti e blackout: il maltempo devasta il Biellese. Crolla il tetto della scuola Leonardo Da Vinci a Cossato FOTO e VIDEO
Rapina con spari a Candelo, il racconto: “Un proiettile ha colpito la mia vetrina, ho temuto per la mia vita”
Masserano, motociclista a terra a San Giacomo: elitrasportato all'ospedale FOTO
Incidente in moto: tragiche le sorti per Giorgio Cillo, era di Viverone
Luglio
Rotoballe a fuoco: maxi-intervento a Cerrione, l'intervento è ancora in corso FOTO
Biella, uomo trovato senza vita in casa: aveva 53 anni
Infortunio sul lavoro a Salussola, grave un uomo
Biella, ciclista si schianta contro un palo al Favaro: è grave
Biella, operaio grave dopo caduta da tre metri
Salussola, smantellato un "market della droga": due arresti ad Arro FOTO
Sordevolo, giovane precipita nel greto del torrente Elvo
Francesco Montoro è l'uomo che ha perso la vita nell'incidente di Ponderano
Fienile in fiamme, attimi di paura in Valle Elvo: salvato un vitellino dai Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO
Caduta fatale a Donato: mentre dipinge precipita dalla scala
Disperso al Bocchetto Sessera, sospese le ricerche di Marino Rabolini
Drammatica scoperta a Chiavazza, trovato in casa il corpo senza vita di un uomo
Occhieppo Inferiore: Scontro tra auto e Vespa, ferito un uomo, prognosi di 30 giorni
Campiglia, con la moto finisce contro il muro: è grave in ospedale
Rapina al bancomat a Chiavazza: minacciato con un'arma, i malviventi fuggono con il denaro
Scontro auto-moto a Pollone, in codice giallo il giovane centauro
Incidente sulla Torino-Milano, era originaria di Pralungo una delle 4 vittime
Agosto
Tragico frontale sulla statale 338 “Di Mongrando”, perde la vita un 35enne
Malore fatale a Massazza, morto un uomo di circa 60 anni
Biella e Pralungo: due incidenti nella giornata di ieri, interviene l'elisoccorso
Scontro fra mezzi a Lessona, codice giallo per un motociclista
Incendio nella notte a Biella, Chiavazza: morto un uomo, sette persone intossicate - Foto e Video
Cavaglià, investita 20enne, prognosi di 40 giorni
Colle della Vecchia, escursionista grave dopo una caduta VIDEO
Settembre
Valle Cervo in lutto per la morte di Giovanni Ostellino, Alpino ed ex assessore di Pralungo
Lutto a Candelo per la morte improvvisa di Giuseppe Marta
Spaccio nei boschi della Valle Elvo, vasta operazione dei Carabinieri: denunce e sanzioni
Biella, nonna e nipotina investite da un'auto in via Torino FOTO
Scontro auto-moto a Salussola, grave un uomo di 28 anni FOTO
Omicidio Santus a Chiavazza, chiesto l'ergastolo per Basso a Ascoli
È Carola Dettoma la 24enne che ha perso la vita, cadendo da cavallo
Addio a Claudia Cardinale, l’iconica diva del cinema italiano se ne va a 87 anni
Morto Giorgio Armani, lutto anche nel Biellese: agli inizi aveva collaborato con il maestro Nino Cerruti
Ottobre
Biella, 22enne trovato senza vita in un appartamento
Pozzolo in aula: "Non ho sparato"
Tragica scoperta a Zubiena: deceduto in casa un uomo del '74
Influencer Siu: al marito contestato il tentato omicidio
La stagione dei funghi finisce in corsia: Piemonte da bollino rosso
Biella, moto a terra sulla strada: ferite da codice rosso per un uomo
Zimone, giovane cade nel bosco con la moto da cross: trasportato al CTO
Irregolari e pluripregiudicati: espulsi da Biella tre giovani stranieri
Gianna Mino trovata senza vita, era scomparsa in Valle Cervo da domenica
Si getta dal ponte di Occhieppo Inferiore per fuggire dai Carabinieri, era latitante
Trovati in casa senza vita a poche ore di distanza, tragedie a Biella e Miagliano
Carabinieri, duro colpo allo spaccio di droga nei boschi della Valle Elvo
Sparo di Capodanno: Pozzolo condannato a un anno e tre mesi
Novembre
Biella, anziano investito da un'auto
Biella, cresce la criminalità: +2,29% nel 2024
Malore fatale a Pralungo, morto Paolo Giove: aveva 68 anni
Ferisce un poliziotto con un cacciavite: arrestato 54enne biellese
Dimitri Fricano torna agli arresti domiciliari, il papà di Erika Preti in tv: “Non è logico, sono 8 anni che sto male”
Inseguimento a tutta velocità: arrestato 22enne dopo fuga e posto di blocco forzato
Si accascia a terra durante l'allenamento di calcio, soccorso a Valdilana: decisivo l'uso del defibrillatore
Una donna scomparsa da Biella, ricerche in corso
Biella in lutto, è mancato Maurizio Sella: aveva 83 anni
Dicembre
Dramma a Coggiola, uomo di 71 anni trovato senza vita in casa
Donna accusa malessere in casa, arriva l'elisoccorso ad Andorno Micca VIDEO
Sicurezza stradale, anche nel Biellese crescono gli incidenti: +2,5% nel 2024
Colta da un malore improvviso, donna di 37 anni portata al Pronto Soccorso in codice rosso
Biella, anziano travolto da un'auto in via Torino: è grave in ospedale
Biella, smantellata casa di appuntamenti: in arresto una cinese
Truffe agli anziani: il copione criminale che continua a ripetersi
Escursionista soccorso a Postua dopo una caduta di 40 metri
E' morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato aveva 100 anni